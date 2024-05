Moćni Englezi: Sautgejt objavio širi spisak za EP

LONDON - Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Geret Sautgejt saopštio je danas širi spisak od 33 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Džordan Pikford, Eron Ramsdejl, Džejms Traford, Din Henderson. Odbrana: Kajl Voker, Hari Megvajer, Luk Šo, Luis Dank, Džons Stons, Džo Gomez, Ezri Konsa, Trent Aleksander-Arnold, Kiran Tripije, Mark Guehi, Džarel Kvansa, Džared Brantvajt.

Srednji red: Deklan Rajs, Džud Belingem, Konor Galager, Kobi Maino, Džejms Medison, Kol Palmer, Bukajo Saka, Džek Griliš, Fil Foden, Džerod Boven, Entoni Gordon, Kurtis Džons, Adam Vorton, Ebereči Eze.

Napad: Hari Kejn, Oli Votkins, Ajvan Toni.

Selekcija Engleske će do početka kontinentalnog šampionata odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv Islanda i Bosne i Hercegovine. Engleska će na EP, koje će biti održano od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj, igrati u grupi C protiv Srbije, Danske i Slovenije.

