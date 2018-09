Modrić: Mučim se, to mi se prije nikad nije dogodilo

Luka Modrić proživljava najljepše dane karijere. Nakon osvojene treće Lige šampiona zaredom s Realom, četvrte u karijeri, te istorijskog srebra s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, kapiten reprezentacije je dobio priznanja za najboljeg igrača takmičenja, UEFA i FIFA igrača godine, a blizu je i "Zlatna lopta".

Međutim, u intervjuu za Udruženje profesionalnih fudbalera "FIFPro", Modrić je priznao kako se još oporavlja od svega što se dogodilo u Rusiji.

“Jako se mučim oporaviti se od napora i svih emocija iz Rusije. Nije bilo lako opet krenuti iznova s klubom jer nakon Svjetskog prvenstva i svih emocija koje je donijelo, bio sam posve iscrpljen. Sad se osjećam bolje iz dana u dan, samo mi treba još utakmica da se vratim na razinu. Nije lako”, ispričao je Modrić.

Iscrpljujuće je bilo Svjetsko prvenstvo za njega, a posebno nakon toga veličanstveno dočeci.

"Nakon finala uslijedili su dočeci, najprije u Zagrebu, potom širom Hrvatske. Godinama smo žudjeli za velikim rezultatom, imali dobru momčad, dobar osjećaj, nekad bili i blizu da napravimo nešto... i kad smo dospjeli do finala, godinama gomilane emocije su izišle! Imao sam najkraći odmor ikad u profesionalnoj karijeri, svega tri sedmice. No, sad se moram fokusirati samo na sezonu s Realom, da budemo na razini na kojoj nas očekuju. Meni treba malo vremena da se oporavim, ali sad sam puno bolje", zaključio je Modrić.

