Modrić: Ne želimo da stanemo

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izjavio je da ekipa ne želi da stane poslije plasmana u finale Mundijala.

Hrvatska je sinoć u polufinalu savladala Englesku 2:1 i u nedjelju će se boriti za titulu protiv Francuske.

"Odigrali smo fenomenalno nakon primljenog gola. Nadigrali smo ih, iako su nešto govorili da smo mi umorni i da su oni fizički spremniji, Šteta da smo opet morali igrati produžetke, ali hvala Bogu da nije otišlo do penala. Pokazali smo karakter. Tri puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa i vjerovali smo i ovaj put da ćemo se vratiti. Ne želimo stati na ovome, jer smo ovdje došli po nešto više", izjavio je Modrić, a prenose hrvatski mediji.

Desni bek Šime Vrsaljko ocijenio je da su Englezi potcijenili hrvatski tim.

"Kad potcijeniš nekoga, to ti se najčešće vrati, a to se dogodilo i danas. Nismo se obazirali na to što Englezi pišu i najavljuju. Uvijek kažem: Izađi na teren, pa onda pričaj. Mi smo u finalu, a oni mogu na sunčanje ako žele", rekao je Vrsaljko.

Hrvatski fudbaleri su nakon pobjede slavili u hotelu u Moskvi, a zabavi se pridružio hrvatski pjevač Mladen Grdović koji je samo zbog njih doputovao u Moskvu.