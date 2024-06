Modriću nejasno ponašanje u posljednjim minutama

Hrvatski fudbaler Luka Modrić žali za ispuštenom pobjedom protiv Albanije (2:2) na Evropskom prvenstvu.

''Vatreni'' su u petom minutu nadoknade primili gol i tako ostali bez trijumfa u drugom kolu grupe B.

''Selektor je napravio promjene na poluvremenu i to je donijelo promjene na bolje. Igrali smo dobro sve do zadnjih pet do deset minuta kad smo se povukli iz meni nepoznatog razloga. Dopustili smo im da stvore dve-tri prilike i dali su nam gol'', rekao je Modrić, prenmosi b92.

Hrvatskoj u ponedjeljak predstoji meč sa Italijom, mada ni pobjeda ne garantuje plasman dalje.

''Moramo pobijediti Italiju, a onda ćemo vidjeti šta će biti. Ne znam hoće li pobjeda i četiri boda biti dovoljno za drugi krug. Vjerujemo da možemo pobijediti ako igramo kao što smo igrali drugo poluvrijeme, ako ne i bolje. Italija je velika reprezentacija, odlično su organizovani, moramo biti još bolji'', dodao je kapiten Hrvatske.

