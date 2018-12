Modrić: Poslije Zrinjskog ničega se nisam bojao

Igrač Real Madrida i kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić u ponedjeljak je primio nagradu Zlatna lopta za najboljeg igrača u protekloj sezoni i tom prilikom dao je veliki intervju za "France Football", u kojem se prisjetio i svoje sezone u bh. Premijer ligi.

"Drugi su mislili da mi je visina hendikep, ja nisam. I iskustvo iz Bosne i Hercegovine mi je jako pomoglo. Ne osjećam se fizički inferioran, jači sam nego što mnogi misle, pitajte moje suparnike! Ne bojim se duela ni visine svojih suparnika", kazao je Modrić, te dodao:

"Prvu pojedinačnu nagradu sam osvojio prije 15 godina, kada sam bio na pozajmici u Zrinjskom i navijači su me proglasili najboljim igračem ekipe, na osnovu mog ponašanja i doprinosa timu. Bh. liga jako je zahtjevna fizički i igraču od 18 godina teško je da se razvije, sudije me nisu štitile. Nakon te sezone više se ničega nisam bojao."

Kad ga je Hajduk odbio, to mu je teško palo. Ali nikad ga, kaže, ništa nije pokolebalo.

"Kada sam počeo profesionalnu karijeru, nisam znao da ću dosegnuti takav nivo, iako sam sanjao o velikim klubovima. Hajduk me nije htio iz raznih razloga, a i kad me Venger nije htio, to sam vidio samo kao još jednu prepreku koju trebam savladati, želju da pokažem tim ljudima da su pogriješili", istakao je igrač Real Madrida, prenosi "Goal".

(Goal)