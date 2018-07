Modrić dobio mural uz Mesija, Ronalda i Nejmara

Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacija Luka Modrić dobio je u ruskom gradu Kazanju veliki mural uz najveće zvijezde današnjice Argentinca Lionela Mesija, Portugalca Kristijana Ronalda i Brazilca Nejmara.

Modrić na World Cupu u Rusiji igra fudbal života i Rusi su ga svrstali uz bok najvećim fudbalerima današnjice.

Hrvatski kapiten je na dosadašnjem dijelu prvenstva tri puta biran za igrača utakmice - protiv Nigerije, Argentine i protiv Rusije, čime je iskočio i među glavne kandidate za "Zlatnu loptu", nagradu za najboljeg igrača SP-a koju Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) službeno dodijeljuje od 1982. godine.

Među osvajačima ove prestižne nagrade su bili Mesi, Zinedine Zidane, Ronaldo, Romario, Dijego Maradona...

#Kazan, thank you for the good times and the memories. I leave you with a piece of me . That’s @realmadriden mad #CRO #Modric in the making. He joins #POR’s #CR7, #ARG’s #Messi, #BRA’s #Neymar (and others). This #WorldCup⁠ ⁠ has been utter fun and it ain’t over yet pic.twitter.com/uP82bP2JK3