Modrić kvari planove Adidasa

Iako ga navijači Real Madrida priželjkuju, transfer Kilijana Mbapea bi mogao izazvati i neke neočekivane probleme u "Kraljevskom klubu". Izgleda da se u problematičnu jednačinu ubrajaju sponzor "Blankosa" kompanija Adidas i prekaljeni as madridske ekipe, Luka Modrić.

Naime, prema pisanju španskog "El Nacionala", Adidas želi da francuska zvijezda uzme dres sa brojem 10. Iz njemačkog giganta sportske odjeće smatraju kako bi prodaja Mbapeovih dresova s brojem 10 znatno pojačala obim posla.

Međutim, problem je što taj broj nosi kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

"Modrić trenutno nosi broj 10 na leđima i zato Adidas želi da ga Real Madrid proda ili mu promijeni broj na dresu" navodi "El Nacional".

Inače, Modrić je Realova "desetka" od sezone 2017/18, a prethodno je nosio dres sa brojem 19, prenosi "Avaz".

Ovog ljeta je produžio ugovor s "Kraljevskim klubom" na još jednu sezonu iako je imao unosnu ponudu iz Saudijske Arabije.

@MarioCortegana: "We will have to see how practical it is, but this diamond system is very cool for recovering the number '10' role which is at risk of disappearing. Today Bellingham, Modric and Brahim played there. And you can imagine Güler, Rodrygo or Nico Paz at any time." pic.twitter.com/b32uSA6alG