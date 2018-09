Modrić o danima u Mostaru: Puno mi je pomoglo igranje u bh. ligi

Kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić proglašen je u ponedjeljak za najboljeg igrača godine u izboru FIFA, a u intervjuu za Večernji list sjetio se jednog dijela svoje karijere koji je proveo u mostarskom Zrinjskom.

Naime, zagrebački Dinamo je 2003. poslao Modrića u Zrinjski u kojem je sa samo 18 godina bio proglašen za igrača lige.

"Svaki dio moje karijere utjecao je na ovo što danas proživljavam u Londonu. Bitni su i moji počeci, dok sam još bio dijete, pionirski i juniorski dani, a poslije i seniorski staž. U svakoj sam ekipi svake godine nešto naučio i svako je to razdoblje bilo iznimno važno u razvoju moje karijere. I još nešto vrlo bitno, nikada u svojoj karijeri nisam preskakao stepenice, sve je išlo postepeno, ali uzlaznom putanjom. Svaka stepenica i svaki klub za mene imaju jednaku važnost i težinu. Dinamo je, naprimjer, imao veliki utjecaj. Došao sam u Maksimir kao četrnaestogodišnjak i prošao sve selekcije do seniorske ekipe. U Zagrebu sam bio sam, sve me to izgradilo kao osobu, pomoglo mi je da se osamostalim", kazao je Modrić, prenio je Klix.ba.

Na upit da li je Dinamu zamjerio kad ga je poslao u Mostar na pozajmicu, Modrić kaže da ga to nije povrijedilo.

"Bile su to moje najosjetljivije godine, bilo mi je bitno da odem negdje gdje ću igrati. Otišao sam u meni nepoznatu bosanskohercegovačku ligu, ali poslije se pokazalo da je to bio dobar izbor za mladog igrača jer sam se pripremio za velike izazove. Ta mi je etapa u karijeri puno pomogla", kaže Luka.

Podsjetimo, Modrić je u dresu Zrinjskog odigrao 22 utakmice u kojima je postigao osam pogodaka.