Modrić uoči Španije: Puni smo samopouzdanja, želimo veliki rezultat

Puni smo samopouzdanja, želimo veliki rezultat, poručio je Luka Modrić kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske uoči prvog meča na Evropskom prvenstvu.

Kapiten će predvoditi „vatrene“ u večerašnjoj utakmici protiv Španije.

Na službenoj konferenciji za medije najprije se morao suočiti s pitanje o izjavama španskih reprezentativaca o tome kako ga planiraju zaustaviti…

“Čudno pitanje, ali… To pitajte Španjolce, neka vam objasne kako to misle napraviti”, kazao je Modrić.

Govorio je i o usporedbama ove Španije s onom koja je osvojila Euro…

“Ne volim uspoređivati generacije. One koje su osvajale dva Eura i Svjetsko prvenstvo su bile posebne, jedna od najboljih generacija Španjolske u povijesti. Sigurno da je i ova generacija puna talenta, imaju dobar miks mladosti i iskustva. Neki su navikli igrati ovakve utakmice i turnire, tako da su vrlo dobra momčad. Jako su brzi, pogotovo na krilnim pozicijama, imam jako dobro mišljenje o španjolskoj reprezentaciji”, kazao je Modrić.

Zatim je govorio o dojmovima uoči utakmice…

“Svi želimo igrati protiv velikih momčadi kao što je Španjolske. Radujemo se toj utakmici, igrali smo puno puta protiv Španjolaca, znamo da će odlučivati detalji. Moramo biti pravi u svakom trenutku, a nikad nam ne dosadi igrati tako velike utakmice. Želimo veliki rezultat, zadnjih godina na Svjetskim prvenstvima i u Ligi nacija pokazali smo da pripadamo vrhu svjetskog nogometa, na Europskim prvenstvima nam je uvijek nedostajao taj korak, puni smo samopouzdanja”, ističe Modrić.

Dotakao mse i svojih 18 godina u reprezentaciji i Hrvatskoj kao “dark horse” reprezentaciji na Euru…

“Uvijek sam vjerovao u sebe, ali uvijek kažem: “Da mi je netko dao papir i rekao da napišem što želim u karijeri, u kojem smjeru da se odvija, bilo bi me strah sve to napisati”. Nisam očekivao da ću toliko igrati, ali tu sam i dalje. Sretan sam, radujem se novom velikom natjecanju. Sjećam se atmosfere 2006. na ovom stadionu, možda i najbolja kojoj sam ikad prisustvovao. Od te 2006. sam napredovao kao igrač u svim segmentima, iskusniji sam. Uvijek mi je teško pričati o sebi, radije neka to rade drugi. Nas ne smeta gleda li netko na nas kao "dark horse", što nas nitko ne stavlja kao favorite, nama je najbitnije što mi radimo, da smo fokusirani na sebe, da pokažemo zajedništvo koje nas je krasilo godinama”, istakao je Modrić.

Modrić zna gdje leži najveća snaga „vatrenih“.

“To je naše zajedništvo. Ostalo je dosta igrača na okupu iz Katra, došli su novi mladi, oni su pokazali u puno utakmica da se može na njih računati, da donose razliku. To smo i mi radili kad smo bili mlađi. To je plus za sve nas. Drago mi je što se Perišić vratio, ovo što je igrao, polako dolazi u formu, naša najveća snaga je naše zajedništvo”, istakao je Modrić.

O novoj reprezentaciji Španije...

“Baza igrača je više prije bila bazirana na Barceloni i Realu, danas vidimo da su tu igrači iz svih klubova, izbornik daje priliku i drugim igračima. To je njihova snaga, taj talent i raznovrsnost, mladost. Španjolci su jedni su od favorita. Očekuje nas teška utakmica, nadam se da ćemo mi biti pravi, ako budemo takvi, možemo napraviti velike stvari, sutra postići dobar rezultat”, kaže Modrić.

O svojim i godinama Jamala…

“Kad čujem ove stvari o sebi, osjećam se dosta staro, ha, ha, ha… Godine nisu bitne, je li netko mlad ili star, najbitnije je ono što pokazuješ na terenu. Yamal je ove godine pokazao nevjerojatne stvari, s pravom ga svi ističu kao veliku opasnost Španjolske. Strašan potencijal, pred njim je velika karijera”, istakao je Modrić.

O prilici generacije za osvajanjem trofeja…

“Skupina je dosta teška, možda i najteža na Euru. Međutim, želimo veliki rezultat, zadnjih godina smo pokazali nogomet na visokoj razini, bili u rangu najboljih na svijetu, vjerujem da to možemo ponoviti i na ovom Euru”, zaključio je Modrić.

