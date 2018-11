Mogao je da završi u Švedskoj za pola miliona, a "srušio" je Liverpul

Milan Pavkov je ljetos mogao da završi u Švedskoj umjesto u Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom, piše Ekspresen.

Da je otišao za pola miliona evra, možda Zvezda ne bi ni stigla do Lige šampiona preko Salcburga, a on izvjesno ne bi dao dva gola Liverpulu, ali to je sve stvar nagađanja.

Dario Slomić, saradnik agencije koja zastupa Pavkova kaže da je on ljetos nuđen Geteborgu.

"Nudili smo ga Geteborgu i drugim švedskim klubovima. Koštao je između 300 i 500 hiljada evra. Cijena nije odgovarala, a možda nisu bili sigurni ni u njegove sposobnosti", rekao je Slomić, a piše Ekspresen.

"Nikad mi to ime nije predstavljeno, ali djeluje da je bio skup za nas pa je otpao vrlo rano kao mogućnost", kaže Trener Geteborga Poja Asbagi.

Slomić dodaje da je to čudan splet okolnosti nekoliko mjeseci kasnije.

"Mogao je da bude u Švedskoj, ali je umjesto toga pobijedio Liverpul sa dva gola u Ligi šampiona. Njegova tržišna vrijednost je sad daleko veća", rekao je Dario.

On dodaje da je, istina, teško predvideti u kom smjeru će se kretati karijera jednog igrača, pa ne želi da nešto prebacuje Geteborgu. Pavkov se u Zvezdu vratio sa pozajmice iz Radničkog za koji je dao 23 gola na 33 utakmice, a po odlasku Aleksandra Pešića u Al Itihad.

Posljednjih dana, navodno je i Milan "bacio oko" na napadača Zvezde, ali to naravno treba uzeti sa rezervom jer je ljetos bilo i glasina da je Pavkov nuđen Valjadolidu za tri miliona evra.

Jedna od spominjanih destinacija je bila i Turska.