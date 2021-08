Moguć ex-YU derbi: Ukrštaju se putevi Zvezde i Dinama

Ako eliminišu moldavski Šerif, fudbaleri Crvene zvezde će u plej-of rundi za plasman u Ligu šampiona igrati protiv boljeg iz dvomeča Dinamo - Legija, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Plej-of runda za Ligu šampiona zakazana je za 17. ili 18, odnosno 24. ili 25. avgust. Mogući prvi sudar srpskog i hrvatskog šampiona nakon raspada nekadašnje zajedničke države izazvao je dosta pažnje u regionu, ali i šire. UEFA je godinama izbjegavala uparivanje srpskih i hrvatskih klubova zbog potencijalnih sukoba i nema sumnje da će ako do ovog okršaja dođe, on donijeti mnogo tenzija, sportskog rivaliteta, ali i nekih nefudbalskih stvari. Ulog je veliki, pobjednik 4. kola ide u grupnu fazu Lige šampiona, što donosi mnogo novca, ali svima je jasno da s obzirom na istoriju i odnose dvije zemlje nije samo to u igri...

Sreća u nesreći je što zbog pandemije virusa korona vjerovatno ne bi bilo gostujućih navijača u Zagrebu i Beogradu.

"Želim da prođe sve u najboljem redu i da pokažemo da nismo divljaci. Ko god da voli Srbiju i Hrvatsku mora da učini sve da tako nešto bude. Ne znam šta će UEFA da odluči, ima vremena. Tu je i pandemija i pitanje je šta će biti, ako bude dozvoljeno gostovanje navijača i u kojem broju. Drago mi je što je tako. Nema dileme da će 'Marakana' ili 'Maksimir' biti ispunjeni do posljednjeg mjesta", kazao je Zdravko Mamić za B92, nekada prvi čovjek Dinama, za kojeg i dalje kažu da vuče sve konce u hrvatskom šampionu.

Ostaje pri ranijem stavu da će ako Zvezda i Dinamo ukrste koplja njegov klub biti pobjednik:

"Zato što sam uvijek navijao za Zvezdu, a sada jedan mora da ispadne. To će biti Zvezda. Evo, brat (Zoran Mamić) me upozorava, rano je govoriti o tome, zec je u šumi, ali... Ako dođe do tog meča, pokazaćemo da smo bolji. Ne može se reći da je Dinamo favorit, Zvezda posljednjih nekoliko godina bilježi impresivne rezultate. Nema favorita, ali sam siguran da će Dinamo izboriti Ligu šampiona. Htio sam Brondbi ili Malme/Rendžers, ali je ovako ispalo. Sport je čudo".

Trener Zvezde Dejan Stanković svjestan je koliko je pažnje izazvao mogući duel sa Dinamom, ali kaže prvo treba do toga doći.

"Treba najpre da se prođe treći krug kvalifikacija, kako s naše, tako i sa strane protivnika. Tako smo fokusirani isključivo na Šerif. Može da se desi 'klasiko' iz nekadašnjih dana, ukoliko ispunimo ciljeve i mi i Dinamo. Biće vremena da se priča o tome. Sigurno je da bi ta utakmica bila izuzetno značajna i donela bi mnogo pompe, ali hajde da sačekamo šta će se sve dešavati u narednih sedam dana. Naš cilj je jasan. Idemo dalje, od nas zavisi kakvi ćemo biti, sa kakvim pristupom i samo se mi pitamo", kazao je Stanković.

Prvi meč na stadionu "Rajko Mitić" između Crvene zvezde i Šerifa je zakazan za večeras s početkom od 21 čas, dok je revanš meč u Moldaviji zakazan za 10. avgust. Dinamo prvi meč sa Legijom igra sutra od 20 časova.

U slučaju da Zvezda ispadne od Šerifa igrali bi u plej-ofu za Ligu Evrope, a ukoliko i tu budu eliminisani Beograđani će se direktno plasirati u grupnu fazu Lige konferencija.

"Modri" su posljednji slavili

Fudbaleri Dinama i Zvezde su se posljednji put susreli 18. maja 1991. godine na "Maksimiru" (Dinamo slavio sa 3:2), skoro tačno godinu dana nakon čuvenih maksimirskih nereda, koji se posebno pamte po trenutku kada je Zvonimir Boban udario policajca.

Bio je to njihov 106. međusobni službeni susret od čega 90. u prvenstvu, pri čemu se računa i neodigrani derbi godinu ranije. Preostalih 16 puta susretali su se u Kupu Jugoslavije. Zvezda je u 90 prvenstvenih utakmica upisala dvije pobjede više od Dinama (32 naspram 30), pri čemu je uračunato i administrativnih 3:0 iz 1990.

Parovi 4. kola

Salcburg - Brondbi, Kluž/Jang Bojs - Ferencvaroš/Slavija, Malme/Rendžers - Olimpijakos/Ludogorec, Dinamo/Legija - Crvena zvezda/Šerif, Monako/Sparta Prag - Genk/Šahtjor, Spartak Moskva/Benfika - PSV/Midtjiland.