Mogući baraž sa Izraelom u BiH podiže sigurnost na najviši nivo

Mogući dolazak fudbalske reprezentacije Izraela u BiH, u sklopu mogućeg duela u baražu za plasman na Evropsko prvenstvo, podiže sigurnost na najviši nivo.

U cilju preventivnog djelovanja, nadležni iz Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH poduzli su sve radnje u smislu najave skupa, organizacije sastanaka sa nadležnim organizacionim strukturama u okviru bezbjednosnog sistema u BiH. Ovim su obuhvaćene sve nadležne institucije od kantonalnog do državnog nivoa.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 21. marta u Zenici protiv Ukrajine odigrati meč polufinala plej-ofa za EURO 2024. Bez obzira na ishod tog susreta, „zmajevi“ će se 26. marta na „Grbavici“ sastati sa pobjednikom ili poraženim timom iz utakmice Izrael - Island.

Generalni sekretar Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH, Adnan Džemidžić u govorio je o svim aspektima organizacije ovih utakmica.

„Aktivnosti u vezi organizacije utakmica „plej ofa“ za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj se odvijaju prema utvrđenom planu. Pripreme za utakmice su počele odmah po završetku grupne faze takmičenja, u kojem naša reprezentacija nije ostvarila plasman, tako da smo bili svjesni izazova koji nas očekuje u narednim mjesecima“, rekao je Adnan Džemidžić.

Dodaje da je izvršena inspekcija stadiona u Zenici i Sarajevu. Nakon toga je sačinjen izvještaj u kojem su navedeni nedostaci na stadionima „Bilino polje“ i „Grbavica“ koje je potrebno otkloniti u narednom periodu. Prethodna iskustva u organizaciji ovih događaja su usmjerila tok daljih aktivnosti u traganju za rješavanjem problema.

„Tereni su u dobrom stanju, s obzirom na godišnje doba u kojem se odigravaju ove utakmice. Na stadionu „Bilino polje“ će biti izvršeni dodatni građevinski radovi koji su dogovoreni na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Grada Zenice. Na stadionu „Grbavica“ će se izvršiti potrebni radovi na obnovi tribine u dijelu namijenjenom za medije. U narednom periodu će biti izvršena dodatna provjera grijača terena koji su odnedavno ponovo u funkciji, a prostorije za službena lica i igrače na „Grbavici“ će biti posebno pripremljeni za ovaj sportski događaj. Radovi na objektima će započeti prema hodogramu aktivnosti, kako bi stadioni u Zenici i Sarajevu bili spremni za zvanične utakmice“, kazao je Džemidžić.

Govorio je i o razlici u organizaciji u odnosu na prethodne baraže, te da li je sada izazovnije organizovati ovakve utakmice.

„Svaka utakmica, bilo da je utakmica u grupnoj fazi takmičenja ili utakmica plej ofa, nosi sa sobom visok stepen odgovornosti ka ispunjenju zahtjeva propisanih UEFA pravilnicima. Mnogo je posla pred nama, vremena malo, dosta predvidivih i nepredvidivih situacija. Pogotovo sa bezbjedonosnog aspekta. Ne želim ništa prejudicirati, ali to se posebno odnosi na drugu utakmicu ako za protivnika dobijemo Izrael. Kako bismo preventivno djelovali, poduzete su sve radnje u smislu najave skupa, organizacije sastanaka sa nadležnim organizacionim strukturama u okviru bezbjednosnog sistema u BiH. Od kantonalnog do državnog nivoa. Svaki segment djelovanja mora biti sinhronizovan, a svaka aktivnost zajednički sprovedena. Zato smo odmah krenuli u pripremu i zakazivanje termina razgovora sa svim relevantnim instancama u našoj zemlji. Izazov pred nama je veliki, ali sam siguran da ćemo na to odgovoriti na najbolji mogući način“, istakao je Džemidžić.

Pored „A“ reprezentacije, ženska seniorska selekcija nastupa u baražu za A Ligu nacija, a u naredna dva mjeseca će i omladinske selekcije igrati svoje kvalifikacije od kojih će dva turnira biti u BiH. Džemidžić je pojasnio na koji način se N/FS BiH nosi sa izazovima da svim selekcijama osigura optimalne uslove za rad?

"Veoma kompleksan zadatak je organizacija jednog sportskog događaja. Isti je obim poslova i propisanih zadataka za bilo koje manifestacije koja se odvija pod okriljem UEFA. U ovom mjesecu su bile utakmice plej ofa naše ženske „A“ reprezentacije za plasman u A diviziju UEFA „Lige nacija“. Nakon toga slijede utakmice plej ofa muške „A“ reprezentacije u mjesecu martu, kao i ostale redovne aktivnosti naših mlađih selekcija. U aprilu smo domaćini dva UEFA turnira, kvalifikacionog za Evropsko prvenstvo 2025 (liga A) u ženskoj juniorskoj konkurenciji (WU-19) i razvojni turnir za kadetkinje (WU-16). Pored ovih turnira, u maju smo domaćini razvojnog turnira kadeta (U-16) za godišta 2008-2009. Turniri su prilika da testiramo naše organizacione sposobnosti, a potvrda da smo u prethodnom periodu zadovoljili visoke standarde UEFA jeste i organizacija Evropskog prvenstva za kadetkinje 2022. godine, kao i dodjela domaćinstva za Evropsko prvenstvo juniorki 2026. godine u našoj zemlji“, istakao je Džemidžić.

