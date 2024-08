Mogući rivali Borca: U Banjaluku bi mogli Mančester, Roma, Ajaks, Čelsi...

Fudbaleru Borca u četvrtak igraju revanš meč plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope a ako uspije da ostvari ovaj defitivno najveći uspjeh bh. klupskog fudbala, u Banjaluku bi ove sezone mogla doći velika imena ovog sporta.

Prolaskom dalje "crveno-plavi" bi zbog slabog koeficijenta za žrijeb bili smješteni u najlabiji "šešir" a to znači da bi dobili neke od najačih rivala iz prvog "šešira" gdje su velikani poput Mančester Junajteda, Rome, Ajaksa, Lacija Porta, Totenhema, Glazgov Rendžersa dok bi najlakši rival bila Slavija iz Praga.

Ni drugi "šešir" ne manjka od zvučnih imena jer su tu trenutno Real Sosijedad, Fenerbahče, Olimpijakos, Lion, Braga, AZ Alkamr a potencijalno i Crvena zvezda ako prebrodi dvomeč sa Bodeom.

Iz treće jakosne grupe žrijeb bi Borcu mogao da suprostavi Galatasaraj, Karabag, Slovan, Vikotriju Plzen, Dinamo Kijev ili Malme.

Projected league stage of Europa League after 1st legs of the play-off round in CL and EL. pic.twitter.com/NkLUI4lil1

Ako Borac ne uspije da izbaci mađarski tim, očekuje ga šest utakmica u Konferencijskoj ligi a u tri domaća meča u Banjaluci bi mogli da gostuju velikani poput Čelsija, Betisa, Fiorentine...

Projected league stage of the Conference League after the 1st legs of the PO round of EL and ECL. pic.twitter.com/jpl7YCEsjl