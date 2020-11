Mohamed Salah pozitivan na virus korona

Fudbalski savez Egipta službeno je objavio da je napadač Liverpula Mohamed Salah pozitivno testiran na korona virus.

Saopšteno je da je Salah jedini fudbaler koji je pozitivan na korona virus, ali da ni on trenutno ne pokazuje nikakve simptome i da se osjeća dobro.

Egipat će u subotu igrati domaći susret protiv Toga u okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija, nakon čega će u utorak opet igrati protiv ove selekcije, ali u gostima.

Što se tiče Liverpula, oni će naredni meč u Premieršipu igrati protiv sjajnog Lestera na svom terenu, a nakon toga protiv Atalante u Ligi prvaka. Krajem novembra Liverpul će igrati protiv Brigtona u gostima i očekuje se da bi Salah tada mogao biti na terenu.

Mohamed Salah has tested positive for coronavirus while on international duty with Egypt. More: https://t.co/pHRQpPzhQn#bbcfootball #lfc pic.twitter.com/xivR5cSDSW

— BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2020