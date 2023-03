"Monumental" se poklonio Mesiju i svjetskim prvacima (VIDEO)

Fudbaleri reprezentacije Argentine pobijedili su Panamu sa 2:0 (0:0) u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu "Monumental" u Buenos Ajresu. Međutim, prije početka meča fanovi su se poklonili Leu Mesiju i ekipi na zapanjujući način, atmosfera je bila maestralna.

Prethodnih dana vladalo je veliko uzbuđenje na ulicama glavnog grada Argentine.

Mesi nije mogao da izađe iz restorana u kojem je večerao sa porodicom, navijači su opsjedali sve fudbalere. Na dan utakmice, na hiljade fanova satima je čekalo nekoliko kilometara od "Monumentala" kako bi ih kordon policije pustio da se približe zidinama ovog drevnog fudbalskog zdanja.

From 2:50 onwards, I swear, I have never seen anything like this before. Argentina, best fans in the world. pic.twitter.com/9rCdZ2hs2v