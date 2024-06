Morata oprezan: Hrvatska zna da se takmiči

​Kapiten fudbalske reprezentacije Španije, Alvaro Morata, izjavio je da njegov tim želi da osvoji titulu na predstojećem Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, prenosi "Hina".

EURO će biti održan od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj, a Španija se nalazi u grupi B sa selekcijama Italije, Albanije i Hrvatske.

Španija će prvi meč na EP odigrati u subotu protiv Hrvatske.

"Hrvatska zna da da se takmiči, to je njena glavna vrlina. Oni godinama dolaze do završnica svih takmičenja. Fudbaleri Španije su motivisani, a onda će da bude teško i jednima i drugima" rekao je Morata za španski "As".

On je istakao da se Španija nalazi među favoritima na EP.

"Dres Španije implicira da se nalaziš među favoritima. Igraćemo sa puno želje i zanosa. Možemo da igramo sa svima i da ispišemo istoriju. Put do vrha je dug i težak, ali svi želimo da ovaj put osvojimo EP" istakao je Morata.

Morata (31) je za reprezentaciju Španije odigrao 73 meča i postigao je 35 golova. Fudbalska reprezentacija Španije je tri puta bila šampion Evrope, prenosi "Telegraf".

