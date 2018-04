Moreira za "Nezavisne": Jezik je težak, prvo sam naučio psovke

Sljedeće sezone će Partizan, ako Miroslav Đukić ostane trener, biti veoma jak. I ova sezona neće biti izgubljena ako osvoje trofej u Kupu, rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Almami Moreira, bivši fudbaler Partizana, za kojeg mnogi kažu da je najbolji strani igrač u istoriji "crno-bijelih".

Dr Mo, kako ga zovu u Beogradu, godinama je bio jedan od nosilaca igre Partizana, sa kojim je osvojio četiri titule prvaka Srbije i tri trofeja u Kupu. Njegov bivši klub prošlog vikenda je poražen u vječitom derbiju od Crvene zvezde, koja je sada šest kola prije kraja na devet bodova prednosti. Moreira smatra da će Partizan teško stići prednost i da treba da se orijentiše na Kup Srbije jer bi trofejom spasili sezonu.

"Nažalost, bio sam na putu i nisam stigao da gledam derbi. Mislim da je Partizan izgubio titulu i svi u klubu su znali da će biti teško doći do trofeja ukoliko izgube. Ostala je borba za Kup. Na kraju sezone ako osvojite trofej onda to nije toliko loše. Partizan uvijek mora da ide na titulu, ali ako osvoje Kup to neće biti tako loše", rekao je Moreira, koji je u karijeri nosio dresove 12 klubova u sedam zemalja.

Iako je na strani Partizana ostala još samo "matematika", Moreira ističe da navijači ne treba da budu nezadovoljni. "Crno-bijeli" su nakon dugo godina prezimili u Evropi, a kao ključnog čovjeka ove sezone ističe trenera Miroslava Đukića. Njih dvojica su sarađivali u Partizanu tokom Đukićevog kratkog prvog mandata na klupi beogradskog tima.

"Partizan je igrao dobro ove sezone, ali uvijek može i mora bolje. Imaju trenera koji poznaje ekipu, mentalitet i istoriju kluba. Siguran sam da će sljedeće sezone Partizan, ako Đukić ostane, biti veoma jak", kazao je omaleni vezista, danas fudbalski agent.

Godine 2014. je u Portugalu završio karijeru, ali nije odmah uplovio u menadžerske vode. Ističe da je agent postao slučajno, ali da sada uživa u poslu pošto voli sve što ima veze sa fudbalom.

"Agent sam postao slučajno. Mnogo prijatelja me zvalo za savjet u vezi s nekim igračima. Tako je krenulo i onda sam počeo da radim s njima. Vremenom je počelo da mi se sviđa. Pokušavam da prenosim znanje na mlade igrače. Kada sam bio mlad nisam imao nekoga od koga bih dobio savjete. Ništa u životu nije lako pa tako ni ovaj posao, ali bitno je da uživam", istakao je Moreira, koji je zatim dodao da je mnogo bolje i lakše biti igrač:

"Mnogo bolje je igrati fudbal (smijeh). Kada ste igrač morate da mislite samo na jednu stvar, a to je igranje. Vaše je da trenirate i kad izađete na teren pružite najbolje što možete. Agent je sasvim druga priča. Morate puno da putujete, gledate utakmice i pronađete najbolje rješenje za igrača. Najbolja stvar na svijetu je biti fudbaler."

Njegov 14-godišnji sin Dijego trenira fudbal. Obojica igraju na istoj poziciji i bivši igrač Partizana se nada da će njegov potomak imati mnogo bolju karijeru nego što je on imao.

"Trenutno izgleda da će biti bolji od mene i nadam se tome (smijeh). Uživa u fudbalu i to je ono što mu govorim stalno. Ako ne uživaš, onda prestani. Kada mora na fudbal niko ne mora da ga budi. Jedva čeka da ide, ponaša se kao pravi profesionalac. Nadam se da će biti mnogo bolji od mene. Za razliku od mene može da igra i u napadu jer je dosta viši (smijeh)", kazao je Moreira, koji je visok 1,67 metara.

U Srbiji je igrao za dva kluba, i to Partizan i Vojvodinu. Ističe da je mnogo zavolio zemlju i narod, koji je dosta opušteniji nego u drugim zemljama u kojima je igrao. Kao i mnogi strani fudbaleri, i Moreira je naučio osnove srpskog jezika, a prvo što je naučio bile su psovke.

"Mogu da pričam malo. Jezik je veoma težak, ali mislim da sam kriv što ne znam više jer sam sa ljudima pričao na engleskom i francuskom. Prvo sam naučio psovke. Moje prve riječi bile su je**** i u p**** m*******. Uvijek sam na treningu slušao te riječi i zanimalo me šta to znači. Tako sam ih naučio (smijeh)", zaključio je Almami Moreira.

Prije nekoliko dana je ponovo boravio u Srbiji i kaže da koristi priliku kad god može da dođe.

"Sve je odlično. Volim zemlju, narod, hranu, mentalitet, ma volim sve u Srbiji. Volim biti ovdje. Veoma je važno što ljudi znaju da uživaju u životu. Život nije samo rad, rad i rad, nego morate i da uživate. U Srbiji stvarno uživaju u životu", rekao je on.

Na nedavno odigranom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" došlo je do sukoba Sejduba Sume i Mičela Donalda. To je mnoge podsjetilo na fizički obračun koji su u vječitim derbijima imali Moreira i Ibrahim Gaj, koji su se pohvatali za vratove.

"Vječiti derbi je meč pun naboja. Slučajno sam ga sapleo i pošao sam da mu se izvinim. Samo se sjećam da me uhvatio za vrat. Počeli smo da se svađamo i obojica smo poludjeli. Nakon svega smo dobili crvene kartone. Iskreno mislim da nisam zaslužio isključenje jer sam htio da se izvinim. On je poludio i uhvatio me za vrat. Zamislite ga, on je visok skoro dva metra (smijeh). To nije trebalo da se desi. Takve stvari se ne trebaju događati. Gaj je prijatelj Lamine Dijare sa kojim sam igrao tada i vidjeli smo se poslije, pričali i sve riješili", jasan je Moreira.