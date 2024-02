Mostarci napadaju lidersku poziciju

Nakon pauze od dvije sedmice, futsaleri Mostar Starog Grada Staklorada se vraćaju takmičenju i u narednom periodu ih očekuju dvije veoma važne utakmice.

U nedjelju je na rasporedu susret 12. kola Premijer futsal lige BiH, a u goste u Mostar dolazi šampion KMF Radnik iz Bijeljine. Susret u dvorani USRC “Midhat Hujdur - Hujka” igra se od 20 sati.

„Podrška sa tribina nam je sada najpotrebnija. Dođite u Sjeverni i budite podrška našim futsalerima u borbi za preuzimanje liderske pozicije. Ide Stari“, poručuje Amel Bajgorić, predsjednik Mostar SG.

Nakon utakmice protiv Radnika, Mostarci u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine gostuju u Širokom Brijegu kod MNK Hercegovina. Igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. februara.

„Na rasporedu su nam dvije teške utakmice, ali mi idemo korak po korak, od utakmice do utakmice. Ovu mini pauzu smo iskoristili da se što bolje spremimo za predstojeći duel sa Radnikom i da poslije ovog kola preuzmemo lidersku poziciju. Svi znamo koliko nam je bitna utakmica, ali mislim da smo se dobro spremili i da ćemo ostvariti zacrtanu pobjedu. Dosta smo promijenili ekipu i dobili na toj potrebnoj brzini i energiji. Od prvog dana kako je došao, trener nam je nametnuo svoj sistem igre, koji smo mi igrači dosta dobro prihvatili. Imali smo vremena i za uigravanje ekipe jer smo počeli rano sa pripremama. Naš cilj i ove godine je jasan, a to je dupla kruna i moje mišljenje je da ćemo to i ostvariti. Najvećeg konkurenta vidim u ekipi Radnika“, kaže kapiten Mostar SG Marijo Aladžić.

