Mostarci spremni za finale Kupa BiH

Mostarski gradski rivali spremni su za prvi susret finala futsal Kupa Bosne i Hercegovine.

U dvorani "Midhat Hujdur - Hujka" u Mostaru sutra sa početkom u 18 časova biće odigran prvi meč između ekipa Mostar SG Staklorada i Zrinjskog.

"Trudimo se da ekipu regenerišemo fizički, ali i psihički nakon zahtjevnih utakmica u prvenstvu. Nećemo u finalu moći da računamo na Marina Sesara koji je u Kupu već nastupio za Brotnjo. Zbog povreda su upitni Anel Radmilović i Marijo Aladžić. Bez obzira na to sve, mi ne odustajemo od našeg cilja, a to je dupla kruna. Neće nas zavarati i to što je Zrinjski ove sezone ispao iz lige. To je kvalitetna ekipa, a gradski derbiji nikad nisu laki. Nadamo se da ćemo odigrati još jedan kvalitetan meč i pokušaćemo da napravimo razliku koja bi nam omogućila rasterećeniji ulazak u revanš", rekao je trener Mostar SG Staklorada Ivan Božović.

Kapiten Zrinjskog Ivan Drežnjak očekuje da on i njegovi saigrači pruže maksimum protiv aktuelnih i višestrukih šampiona BiH.

„Sastajemo se sa prvakom i ekipom koja cilja duplu krunu. Mi smo ranije završili prvenstvo, tako da možda i nismo u najboljoj takmičarskoj formi u ovom trenutku. Ove godine smo u Kupu već napravili zapažen rezultat i nije mala stvar ostvariti plasman u finale. Mostar SG je sigurno favorit u ovom finalnom dvomeču, ali mi ćemo pružiti naš maksimum i ne predajemo se unaprijed. Vjerujem da smo svi spremni i potrudićemo se da odigramo što bolju utakmicu“, kazao je Drežnjak.