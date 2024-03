Mota prvi kandidat za klupu Juventusa

Tijago Mota najozbiljniji je kandidat da naslijedi Masima Alegrija na klupi Juventusa, pišu italijanski mediji.

Trener Bolonje radio odličan posao ove sezone i na dobrom je putu da tim sa stadiona Renato Dal’Ara uvede u Ligu šampiona.

Tehnički direktor Juventusa Kristijano Đuntoli već tri godine drži na oku Tijaga Motu, odnosno još iz perioda kada se nalazio na funkciji sportskog direktora Napolija.

Alegrijeva sudbina još uvijek nije poznata – traži produžetak ugovora dok rukovodioci Juventusa razmišljaju da li da mu se zahvale na saradnji na kraju ove sezone.

U međuvremenu, Alegri će protiv Lacija na Olimpiku voditi 500. put jedan tim u Seriji A.

#SerieA | Thiago Motta has informed his board that he has been approached by a lot of clubs He is Juventus' priority to replace Allegri If Bologna qualify for the Champions League, Motta is keen on to stay for another season https://t.co/H0myBo0vME pic.twitter.com/1Pm7uU3HXe