Možda ne igra na EP, ali Pavlović je dobio novi ugovor u Bajernu

Njemački fudbaler srpskog porijekla Aleksandar Pavlović produžio je ugovor sa Bajernom iz Minhena do 2029. godine, prenio je njemački klub.

Ovaj 20-godišnjak je u Bajernu od svoje sedme godine, a njegov prethodni ugovor sa Bavarcima trebalo je da istekne 2027. godine.

"Rođen je u Minhenu, karijeru je počeo u Bajernu i stigao je do vrha. On je savršen primjer kako da se napreduje do najvišeg nivo. Želimo da Aleks postane budućnost našeg tima", izjavio je član sportskog odbora Bajerna Maks Eberl.

Pavlović se našao i na spisku igrača Njemačke za Evrospko prvenstvo koje je u toku, ali je zbog bolesti morao da propusti to takmičenje.

Njega je na prvenstvu zamijenio Emre Džan, zamjena koja se pokazala plodonosnom s obzirom da je igrač Borusije odmah na startu postigao gol i to po samom ulasku u igru.

