Možete li iskopirati Dele Allijevu proslavu gola?

Tottenham je sezonu u Premiershipu otvorio pobjedom u gostima kod Newcastlea rezultatom 2:1, a u centar pažnje stigao je jedan od najboljih igrača Spursa Dele Alli.

Engleski reprezentativac je u 18. minuti nakon Aurierovog ubačaja sa desne strane glavom poslao loptu u Dubravkinu mrežu za 2:1, što će se ispostaviti kao konačan rezultat utakmice.

No, ono što je Alli uradio nakon pogotka postalo je viralno.

Prilikom proslave pogotka 22-godišnji veznjak je napravio trik s rukama koji se na prvi pogled čini nemogućim za uraditi.

Nakon završetka utakmice njegova proslava pogotka izazvala je brojne reakcije, te se internetom šire nevjerovatni pokušaji kopiranja Allijevog poteza.

I sam Alli je pozvao sve svoje fanove da ga pokušaju iskopirati, a neki pokušaji su zaista komični.

Možete li vi uraditi isto što i Dele?

Prepare yourself for the Dele Alli Celebration Challenge and embrace the chaos pic.twitter.com/I0vVWYhtN2