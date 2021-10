Mozzart daje najveće kvote: Češka 1,33, Rumunija 1,65, Slovenija 2,65

Sa dolaskom nove radne nedjelje stigli su i novi izazovi. Jedan od lakših je sastaviti tiket, s obzirom na to da nas je ovog ponedjeljka sačekala odlična ponuda fudbalskih utakmica.

Zato su i bukmejkeri Mozzarta bili na slatkoj muci, da proberu utakmice kojima će da nagrade kladioce. Na kraju je izbor pao na mečevima u mundijalskim kvalifikacijama koje se igraju u Evropi.

BJELORUSIJA - ČEŠKA (PONEDJELJAK, 20.45), DVOJKA 1,33

Nije Češka neka vrhunska fudbalska reprezentacija, nema velike svjetske zvijezde, ali može da odigra dobro i da iznenadi svakog protivnika. Pokazala je to na Evropskom prvenstvu ovog ljeta, gdje je dogurala do četvrtfinala i tamo zaustavljena od strane Danske. Poslije tog turnira je očigledno došlo do emotivnog pražnjenja, u kvalifikacijama za Mundijal su zabilježeni neki slabiji rezultati. Savladana je u septembru Bjelorusija u Ostravi sa 1:0, a zatim je Belgija bila ubjedljiva i trijumfovala je sa 3:0. U sličnom ritmu Česi su nastavili i u oktobru, u jednoj od ključnih utakmica za njih u borbi za baraž su odigrali samo 2:2 u Pragu sa Velsom. To ih sada stavlja u nezgodnu situaciju u preostala dva meča, moraju da savladaju danas Bjelorusiju, a zatim 16. novembra i Estoniju, ali i da se nadaju da Velšani neće u posljednjem kolu da izvuku bod protiv Belgije ili da će da kiksnu u duelima sa Estoncima i Bjelorusima. U slučaju da ostanu sa istim brojem bodova, poziciju broj dva će da zauzme ona ekipa sa boljom gol razlikom. Za sada su tu Česi bolji, 10:9, naspram 7:7 "zmajeva". To je samo još jedna stvar o kojoj će Česi morati da misle u Minsku.

RUMUNIJA - JERMENIJA (PONEDJELJAK, 20.45), KEC 1,65

Ključna utakmica u kvalifikacijama, kako za Rumuniju, tako i za najprijatnije iznenađenje čitavog ciklusa u Evropi, Jermeniju. Poslije sedam odigranih kola, tri prije kraja takmičenja, Jermeni su mimo svih očekivanja na diobi druge pozicije zajedno s Makedonijom. Imaju po 12 bodova, dva više od Rumunije, koja zato danas ne smije da izgubi u Bukureštu. Poslije ovog meča Rumune očekuju još dueli s Islandom i Lihtenštajnom, a Jermene sa Makedonijom i Njemačkom. Makedonci naravno navijaju za remi u Bukureštu, jer bi onda pobjedama nad Jermenijom i Islandom u novembru osigurali baraž. Jedmenija je u martu savladala Rumuniju u Jerevanu sa 3:2, ali tek pošto je pri rezultatu 2:1 za goste Puškaš dobio crveni karton. Garojan u 87. i Bersenjan u 89. minutu iz penala su donijeli preokret i ogromna tri boda. Prije te utakmice Rumunija je četiri puta savladala Jermene, a jednom su, 2004. godine, odigrali 1:1. Sve takmičarske mečeve su igrali u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nijednom se nijedna od te dvije selekcije nije domogla ni baraža kada su bili smješteni u istu grupu.

SLOVENIJA - RUSIJA (PONEDJELJAK, 20.45), KEC 2,65

Posljednja šansa za Sloveniju da se domogne baraža za Mundijal. Neophodno je da u Mariboru savlada Rusiju, drugoplasirani tim u grupi, kako bi joj prišla na tri poena zaostatka uoči posljednja dva kola. Remi i poraz ih ostavljaju i bez teoretske šanse, zato što "zbornaja komanda" ima mnogo bolju gol razliku, +7, naspram slovenačkih +1, pa bi i u slučaju istog broja bodova bila bolja. Rusi će takođe ići na pobjedu, pošto se bore sa Hrvatima za prvo mjesto u grupi i direktan plasman na Mundijal. Za sada su te dvije reprezentacije izjednačene sa po 16 bodova, Vatreni su bolji samo zbog gol razlike. Rusi su u martu bili bolji od Slovenije sa 2:1, a oba pogotka za njih postigao je snažni Artjom Dzjuba. Sada su u seriji od tri uzastopna trijumfa, nad Kiprom, Maltom i Slovačkom, sve bez primljenog gola. Slovenci su u petak savladali Maltu kao gosti sa 4:0, a na tom meču se raspucao Josip Iličić, dvostruki strijelac. On se tako izjednačio na vrhu liste strijelaca u grupi sa Dzjubom, obojica su postigli po tri pogotka. Samo jedan od dosadašnjih šest susreta Rusa i Slovenaca je završen bez pobjednika, a preostalih pet su pripadali onoj selekciji koja je tada bila domaćin. Zbornaja je tako slavila u tri navrata.

