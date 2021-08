Mozzart daje najveće kvote na svijetu: AIK 1,90, Bačka Topola 1,38

Počela je nova nedjelja, a ni ova nema ništa siromašniji sportski sadržaj. Već za ponedjeljak su bukmejkeri Mozzarta bili velikodušni i spremili iznenađenje za kladioce. Tiču se po jednog meča iz Švedske i Superlige Srbije.

TSC BAČKA TOPOLA - KOLUBARA (PONEDJELJAK, 19.00), KEC 1,38

Savršeno je TSC iz Bačke Topole otvorio sezonu u Superligi Srbije. Prvo je rutinski na svom terenu savladao Novi Pazar sa 2:0, a poslije toga je nadigrao Metalac u Gornjem Milanovcu sa 4:2. Debitant u Superligi Kolubara je u prošlom kolu osvojila svoj prvi bod protiv Radnika iz Surdulice. Nisu Lazarevčani iskoristili to što su imali četrdesetak minuta igrača više, Radnik je u finišu meča stigao do 1:1. Trener TSC-a Mladen Krstajić neće moći da računa u ponedjeljak na Filipa Babića, koji je u 1. kolu doživio tešku povredu i odsustvovaće do kraja polusezone. Takođe, otišao je i najbolji strijelac Nenad Lukić u mađarski Honved, a neće biti lako nadomjestiti njegove golove. TSC i Kolubara se nikada do sada nisu sastajali.

AIK - HALMSTAD (PONEDJELJAK, 19.00), KEC 1,90

U ponedjeljak se igra 13. kolo šampionata Švedske. Na programu je veoma zanimljiv meč, sastaće se u Stokholmu dva tima koji su u dobroj formi. AIK je 5. na tabeli sa 21 bodom, a u posljednja tri kola je osvojio sedam od mogućih devet poena. Halmstad je znatno iza njega, tek je 10. na tabeli, ali ne zna za poraz na posljednjih sedam mečeva. U tom periodu je dva puta trijumfovao i pet puta remizirao. U prošlom kolu je Halmstad savladao Ostersunds sa 1:0. AIK je na posljednjih nekoliko susreta bilježio odlične rezultate protiv današnjeg rivala, mada se oni nisu sastali od 2018. godine. Halmstad nije igrao u eliti posljednje tri sezone. Tim iz Stokholma ga je savladao na prethodnih pet duela.

