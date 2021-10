Mozzart daje najveće kvote na svijetu: Atletiko Madrid 2,00, Juventus 1,95, Dortmund 1,35

Savršen dan za fudbalske fanatike. Ove subote imamo veliki broj zanimljivih utakmica, kao i nekoliko velikih derbija.

Zato su bukmejkeri Mozzarta bili na slatkoj muci prilikom izbora.

Na kraju, odlučili su da kladioce nagrade sjajnom ponudom za veliki okršaj Atletika i Barselone u Madridu, derbi Torina i utakmicu u Dortmundu.

Uživajte i zaradite uz najveće kvote na planeti u Mozzartu...

ATLETIKO MADRID - BARSELONA (SUBOTA, 21.00), KEC 2,00

Utakmica koja je u Španiji zasjenila sve druge. Aktuelni šampion dočekuje veliku Barselonu, koja će prvi put da gostuje na Vanda Metropolitanu bez Lionela Mesija. Ipak, da očekujemo sjajan fudbal na njoj - teško. Oba kluba su u slaboj formi, a to se posebno odnosi na Katalonce, koji su u srijedu pretrpjeli poniženje u Lisabonu. Benfika ih je deklasirala, bilo je 3:0, ali je moglo i ubjedljivije. Ne pamti se da li se ikada prije desilo da neki klub u uvodna dva kola Lige šampiona ne uputi nijedan šut u okvir protivničkog gola, ali Barseloni je to uspjelo protiv Bajerna i Benfike. Zbog svega toga sprema se otkaz Ronaldu Kumanu, holandskom treneru bi u slučaju neuspjeha meč sa Atletikom gotovo sigurno bio posljednji. Problem je što na njemu neće sjedeti na klupi, zbog suspenzije. Madriđani su s druge strane prošlog vikenda neočekivano doživjeli poraz od Alavesa (1:0), koji je tako došao do prvih bodova u sezoni. Previše puta su se Jorgandžije provukle u finišu meča, moralo je to da dođe na naplatu. Ipak, Dijego Simeone je uspio da pregrupiše svoje izabranike, pa su oni u utorak protiv Milana došli do svoje prve pobjede u ovogodišnjem izdanju Lige šampiona, opet poslije preokreta u finišu meča, sa 2:1 pogotkom Luisa Suareza iz penala u 97. minutu.

TORINO - JUVENTUS (SUBOTA, 18.00), DVOJKA 1,95

Odavno se nije desilo da se igra Derbi dela Mole, a da ga Bikovi dočekuju ispred Juventusa na tabeli. Ove godine je tako, iako obje ekipe imaju po osam osvojenih bodova. Torino ima bolju gol-razliku, 9:6, crno-bijeli su na 10:10. Poslije odlaska Kristijana Ronalda iz Juventusa taj tim je upao u ozbiljnu rezultatsku krizu, vezao je poraze od Empolija i Napolija, remizirao sa Milanom. Sada se polako vraća, vezao je dvije pobjede, ali i tu se mučio. Savladao je Speciju i Sampdoriju, sa po 3:2. Torino ne zna za poraz na posljednje četiri utakmice, ali je i igrao sa nešto slabijim rivalima. Pobijedio je Salernitanu (4:0) i Sasuolo (1:0), a zatim odigrao 1:1 protiv Lacija i Venecije. Posljednji derbi Torina odigran je u aprilu ove godine i tada je bilo 2:2. Bio je to tek treći od posljednjih 14 okršaja na kojima Juventus nije trijumfovao, već je viđen remi. Posljednju pobjedu Torino je nad rivalom ostvario još u aprilu 2015. godine, kada je na svom terenu pobijedio sa 2:1. Oba tima su relativno efikasna, ali sada bi na to mogle da utiču povrede. Juve je bez Paola Dibale i Alvara Morate, dok za Torino zbog povrede prsta neće igrati najbolji strijelac Andrea Beloti. Takođe, pod znakom pitanja je i nastup Simonea Edere, koji je počeo da trenira, ali je propustio posljednja četiri meča Bikova.

BORUSIJA DORTMUND - AUGZBURG (SUBOTA, 15.30), KEC 1,35

Nije Borusija iz Dortmunda još uvijek dostigla neki svoj vrhunac, ima tu mnogo prostora za napredak, ali i ovako su rezultati sasvim solidni. Sedam pobjeda i tri poraza Milionera u prvih 10 mečeva ove sezone u svim takmičenjima, mogu da se pronađu i dobre i loše stvari u tom podatku. Nije osvojen Superkup, Bajern je bio bolji sa 3:1, u Bundesligi su Bavarci već napravili +4 posle poraza Dortmunda u Menhengladbahu i Frajburgu na Švarcvaldu. Ipak, ta dva gostovanja spadaju među teže u njemačkom fudbalu, pa i za to postoji opravdanje. Navijače vjerovatno mnogo više brine poroznost odbrane, koja je tek u utorak protiv skromnog Sportinga iz Lisabona prvi put poslije osam utakmica sačuvala svoj gol netaknutim. Slavio je Dortmund 1:0. Augzburg je sa druge strane ofanzivno najlošiji tim u Bundesligi. Postigao je samo dva gola, što mu je bilo dovoljno za pet poena iz šest kola. Nema sumnje da mu ponovo predstoji borba za opstanak. Dva puta na posljednjih šest okršaja u posljednje tri sezone je uspjevao da savlada Borusiju Dortmund, ali nijednom u tom periodu nije viđen neriješen rezultat. Igra GG je došla pet puta, na četiri meča je viđeno četiri ili više golova, a na dva UG7+.

NAPOMENA: Kvote su podložne promjenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svijetu.