Mozzart daje najveće kvote na svijetu: PSŽ 1,35, Sevilja 1,75, Galatasaraj 1,95

Raznovrstan fudbalski program ove srijede stavio je bukmejkere Mozzarta na slatku muku. Oni su kladioce nagradili sa sjajnim kvotama za mečeve u šampionatima Francuske, Španije i Turske.

Na meniju su se našla tri meča na kojima će u svakom trenutku koeficijent da bude najveći na svijetu. U izboru su dvojke na PSŽ i Galatasaraj, odnosno jedinica na Sevilju.

MEC - PSŽ (SRIJEDA, 21.00), DVOJKA 1,35

PSŽ je u sezonu krenuo sa šest pobjeda u prvenstvu iz isto toliko utakmica. Međutim, Parižani ne djeluju previše ubjedljivo kao što bi mnogi od njih to očekivali. U posljednjoj utakmici protiv Liona došlo je i do trzavica na relaciji Lionel Mesi - Maurisio Poketino. Mesi u tri utakmice nije postigao gol, a večeras neće igrati zbog prijavljene povrede. Mec je posljednji na tabeli, sa tri sakupljena boda iz tri remija, dok u tri navrata u kojima je poražen nije uspio ni da stigne do počasnog gola. Tradicija je potpuno na strani Svetaca, koji su slavili na 11 posljednjih sukoba.

SEVILJA - VALENSIJA (SRIJEDA, 19.30), KEC 1,75

U prva četiri kola nove sezone Primere Sevilja je odigrala tri gostujuće utakmice. I to prilično uspješno i za sada nema poraz, a poslije dvije pobjede upisala je i dva remija. Večeras u Andaluziju stiže Valensija koja je do prošlog kola i domaćeg poraza od Real Madrida bila na čelu tabele. Sevilja je inače slavila u posljednje četiri međusobne utakmice i to bez primljenog gola, a proteklu pobjedu Valensia je ostvarila 2019. i to u Sevilli.

KAJSERI - GALATASARAJ (SRIJEDA, 19.00), DVOJKA 1,95

Iznenađujuće je da su Kajseri i Galatasaraj trenutno komšije na tabeli prvenstva Turske. Radi se o timovima različitog nivoa i sa različitim zadacima za sezonu, a koliko su istanbulski Lavovi superiorniji od rivala pokazuju i skoriji dvoboji, gdje je Galata slavila na osam od 10 minulih okršaja. Galatasaraj je bez pobjede na tri protekla ligaška duela, a jedini trijumf na četiri prethodna duela desio se nad Lacijem u sklopu Lige Evrope. Sa druge strane, Kajseri je prije tri dana prekinuo niz od tri susreta bez neuspjeha.

