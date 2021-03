Mozzart pomogao više od 60 klubova širom Srpske

Bez obzira kojim se sportom bave, brojnim klubovima u Republici Srpskoj, potrebna je samo mala pomoć kako bi nastavili da nižu uspjehe.

Naime, često se dešava da imaju dobre igrače, ali ne i adekvatnu opremu i uslove za rad. Kompanija Mozzart je do sada uputila pomoć brojnim klubovima širom države, a novi dresovi su stigli i Fudbalskom klubu "Sloga" iz Srpca i Omladinskom košarkaškom klubu "Princip" iz Zvornika.

Iz oba kluba poručuju da im ta pomoć mnogo znači.

"Hvala Mozzartu što širom Republike Srpske vode računa o klubovima koji nisu u dobroj finansijskoj situaciji. Svakako da je donacija dresova enormno velika za svaki klub, pa i za naš. Ranije smo sami izdvajali sredstava za nabaku opreme koja nisu tako mala, a taman kada je trebalo da kupujemo nove dresove, stigla je donacija iz Mozzarta, u pravi čas", kaže predsjednik Fudbalskog kluba Sloga iz Srpca, Branko Grahovac.

On dodaje da su igrači prezadovoljni dizajnom i kvalitetom opreme. Ovaj klub posljednje dvije godine igra u Drugoj ligi Srpske, grupa zapad. Trenutno imaju i podmladak od 100 dječaka koji igraju u omladinskoj kategoriji i to u četiri selekcije. U narednom periodu planiraju izgradnju stadiona i postavljanje reflektora kako bi mogli da treniraju i u večernjim terminima jer im je teren, zbog velikog broja selekcija, većinu dana zauzet. Želja im je da u novim dresovima dođu do novih bodova i tako ostanu stabilan drugoligaš.

Velike planove imaju i u Omladinskom košarkaškom klubu „Princip“ iz Zvornika. Trenutno su treći na tabeli u Prvoj ligi Srpske, a bore se za play off za ulazak u Premijer ligu BIH. Nadaju se da će im na tom putu novi Mozzartovi dresovi biti talični.

"Zaista lijep gest Mozzarta na kojem smo im neizmjerno zahvalni. Nismo u mogućnosti svake godine da mijenjamo dresove, već opremu obnavljamo na svakih 4-5 godina. Zbog toga nam je donacija iz Mozzarta zaista dobrodošla - kaže predsjednik OKK Princip iz Zvornika, Miroslav Ivanović.

U ovom klubu imaju sve selekcije - od predpionira i pionira do juniora i kadeta. Plan im je da dovedu što više mladih u klub, pa su nedavno uveli besplatne članarine za djecu do 12 godina.

Iz Mozzarta poručuju da ih raduje da brojni klubovi ne odustaju od svojih sportova uprkos poteškoćama i da se trude da im pruže doprinos kako bi nastavili da ostvaruju sportske uspjehe.

"Ne pravimo razlike između sportskih kolektiva širom naše države. Bez obzira na to iz kojeg su grada i kojim se sportom bave, trudimo se da im pružimo pomoć kako bi im olakšali put do pobjeda. Do sada je oprema, kroz našu akciju 'Novi dresovi za nove šampione' stigla na adrese više od 60 sportskih klubova širom BiH", kaže rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta, Selma Salkanović.