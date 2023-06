Mozzart uz OFK Obilić iz Srpca: Nova oprema za novoosnovani klub

Svaki sportski početak je izazovan, ali uz pravu se podršku lakše dolazi do dobrih rezultata. To dokazuje ekipa OFK Obilić iz Srpca koja je formirana prošle godine. U samo jednoj garnituri opreme, za nepunih godinu dana, ostvarili su brojne pobjede. Do novih uspjeha će u novim Mozzart dresovima koji su im stigli kao podrška na startu rada.

Igrači su bili oduševljeni kada su čuli da nam stiže nova oprema iz Mozzarta. Imali smo samo jednu garnituru dresova, pa nam je ova podrška stigla u pravi čas. Hvala kompaniji Mozzart na podsticaju našem klubu na samom startu rada. Mnogo nam ovo znači, prezadovoljni smo- kaže Srđan Gojković, predsjednik OFK Obilić Srbac.

Klub je osnovan prošle godine u septembru. Trenutno imaju 21 igrača u seniorskoj ekipi koja igra u Petoj ligi Republike Srpske.

žNa nivou ovog opštinskog ranga takmiče se sa klubovima iz Laktaša, Prnjavora i Srpca, a svoju prvu takmičarsku sezonu završili su na sredini tabele.

U narednom periodu žele da napreduju u svojoj ligi, pa i ka višem rangu, ali i da pokrenu omladinski pogon.

Trenutno pripremaju fudbalski teren koji bi trebalo da koriste u budućnosti, pa se nadaju da će to biti poligon za rad sa mlađim naraštajima fudbalera.

Za nepunih godinu dana postojanja ostvarili su brojne pobjede u Kupu Srpca, te došli do polufinala.

Klub su pokrenuli mještani iz entuzijazma i ljubavi prema fudbalu, a podršku u radu im pruža Opština Srbac, nekoliko lokalnih firmi, kao i poneki ljubitelj kluba iz njihove opštine. Njima se sada pridružio i regionalni lider u priređivanju igara na sreću, pa bi Srpčanima novi dresovi mogli donijeti sreću na terenu.