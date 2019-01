Mujadžić: Već sam oprostio 100.000

Jedinstvu sam već oprostio 100.000 KM duga, preostalih 117.000, koje vraćam za kredit, ne mogu, poručio je Emir Mujadžić, bivši predsjednik federalnog prvoligaša iz Bihaća.

U dva mandata bio je na čelu kluba, od 2014. do 2016. godine, te od 2017. do 2018. U tom periodu, tvrdi, dižući kredit koji i danas sam vraća, finansirao je rad kluba, a vlastitim sredstvima i neke od kapitalnih infrastrukturnih projekata.

"Ja već pet godine čekam i pomažem klubu. Podigao sam, između ostalog, i 150.000 KM kredita, od čega sa kamatama vraćam 207.000 KM. Od tog novca su finansiran rad kluba, organizacija utakmica, odlazak na gostovanja, plate igračima, pripreme u Medulinu... Vlastitim sredstvima napravio sam, između ostalog, kompletne prostorije kluba sa stolarijom, upravnu zgradu, spavaće sobe, uveo sam grijanje... Vratio sam, između ostalog, i dugovanja kluba od 40.000 KM. Ne tražim novac koji sam uložio u infrastrukturu. Uradio sam to iz ljubavi prema klubu i to sam oprostio. Međutim, ostalih potraživanja za koja vraćam kredit, koji je odobren stavljanjem porodične kuće pod hipoteku, ne mogu se odreći", kazao je Mujadžić.

Kriza i blokada računa NK Jedinstvo uslijedili su nakon što, navodno, nije ispoštovan dogovor koji je Mujadžić imao sa NK Jedinstvo i gradom Bihaćem, koji su mu trebali mjesečno isplaćivati potraživanja. Mujadžić je zbog toga aktivirao mjenicu, što je uzrokovalo blokadu, zatim dvije neisplaćene plate igračima, gašenje struje, vode i telefona klubu. Ipak, na dogovor je, kaže, spreman i bez obzira na novonastalu situaciju, klubu i dalje želi pomoći.

"Sa mnom se lako dogovoriti i nikada neću dozvoliti da klub zbog mene bude ugrožen. Neka me nazovu, ali ne ljudi iz NK Jedinstva, jer su oni objektivno nemoćni. Sa njima nema nikakve nesuglasice, to su moji prijatelji koji vole Jedinstvo kao i ja. Naka me nazovu ljudi iz Gradske uprave. Želim da se dogovorimo. Nudim mogućnost da se isplaćuje po 3.000 KM na rate i da skinemo blokadu. Ne želim ni kamate. Samo želim da nadoknadim sredstva za koja vraćam kredit. Ostalo sam oprostio i uložio, jer volim klub i ne želim naknadu za to. Klub je skupa igračka, to ljudi iz grada Bihaća moraju znati", ističe Mujadžić.

Mogućnost da treći put sjedne na čelo kluba odbacuje, jer mu to obaveze ne dozvoljavaju.

"Imam svoju firmu i previše obaveza. Ne bih se mogao ponovo posvetiti tom poslu", istakao je Mujadžić.

Jedinstvo je jesenji dio Prve lige Federacije BiH završilo na trećem mjestu. S obzirom na novonastalu situaciji zbog koje je desetak fudbalera već napustilo klub, u trku za titulu moraće se, po svemu sudeći, uključiti tek naredne sezone. Prvobitan plan za ovu sezonu bio je plasman u BHT Premijer ligu, čime bi se ove godine proslavilo 100 godina postojanja.