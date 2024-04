Mundijal 2030: Nešto što do sada nije viđeno

​Predsjednik FIFA, Đani Infantino, najavio je da će Svjetsko prvenstvo 2030. godine biti spektakularno. Biće to prvi Mundijal koji će se održati na tri kontinenta i u šest zemalja.

Na tom takmičenju obilježiće se 100 godina od prvog Mundijala, koje je održano 1930. godine u Urugvaju.

"Taj Mundijal će biti nešto specijalno i jedinstveno. Nešto što do sada nije viđeno. Biće to oda svim dosadašnjim šampionatima svijeta i takmičenje koje će ujediniti planetu", rekao je Infantino.

Još je dodao:

"Još prije nekoliko godina smo počeli da razmišljamo o tom takmičenju i odmah nam je postalo jasno da to neće biti obično Svjetsko prvenstvo. To je prilika da se prisjetimo svih dosadašnjih Mundijala, učesnika i pobjednika, i to mora da bude nešto do sada neviđeno", kazao je Infantino.

Glavni domaćini Mundijala biće Španija, Portugal i Maroko, otvaranje će biti u Urugvaju, dok će Argentina i Paragvaj uvodne mečeve u grupnof fazi odigrati u svojim zemljama.

Još uvijek se ne zna gdje će se igrati finalni meč, glavni kandidati su Madrid i Barselona, ali finale želi i Maroko, koji kreće u izgradnju najvećeg stadiona na svijetu u Kazablanki.

Podsjetimo, Mundijal 2026. godine će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Biće to prvi šampionat svijeta sa 48 učesnika, a taj model će biti na snazi i 2030. godine, navode "Sportske".

