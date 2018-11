Murinjo: Briga me koliko Siti troši, znam da imaju moćan tim

Žoze Murinjo je bio u centru pažnje u pobjedi nad Juventusom u Ligi šampiona, ali nema mnogo vremena za likovanje. Na redu je veliki derbi Mančestera.

Portugalca su mnogi kritikovali zato što je odgovorio na provokacije navijača Juventusa tokom utakmice H grupe elitnog takmičenja.

Sada se maksimalno fokusirao na naredni zadatak jer je pred njim još jedan težak posao, susret sa šampionom Engleske koji sa klupe predvodi njegov stari rival, Pep Gvardiola.

Njegov tim je u posljednje vrijeme napravio nekoliko preokreta. Protiv Njukasla su gubili sa 2:0, pa su slavili sa 3:2, isto to se dogodilo i proljetos na "Etihadu" protiv Sitija, a u sredu u Ligi šampiona su gubili od Juventusa sa 1:0, pa su u posljednjih pet minuta preokrenuli na 1:2.

"Mene muči nešto drugo, a to je zašto uvijek moramo da prvi primimo gol. U pozitivnom smislu, lijepo je to što igrači ne odustaju i što nalaze put do pobjede. Nekada promijene rezultat, nekad ne, ali mi smo tim koji ima taj kolektivni duh koji nam pomaže da se vratimo u igru, mada to nije uvijek moguće. Ako nastavimo prvi da primamo golove, biće dana kada nećemo biti u stanju da preokrenemo. Zato moramo mijenjati pristup, rasti kao tim, prije svega u smislu kompaktnosti i dobrog početka utakmice", kaže Murinjo, prenosi B92.

Mančester siti je prije nekoliko dana prosto pregazio Šahtjor u Ligi šampiona (6:0). Junajted je nedavno odolio Čelsiju (2:2), poijbedio je Juventus, može li se nositi sa ovako raspoloženim "građanima", drugo je pitanje.

"Možemo da pokušamo. Ne kažem da ćemo biti uspješni, ali odigrali smo dva teška meča protiv veoma dva dobra tima, Čelsija i Juventusa i ostvarili dobre rezultate. Čak i kada rezultati nisu bili na našoj strani, igrali smo dobro, pozitivna atmosfera je tu, tako da ćemo pokušati isto i protiv Sitija koji je zaista moćan tim", dodao je "Posebni".

On je otkrio da je napadač Romelu Lukaku spreman i da je trenirao proteklih dana. Pitali su ga i o tome da li misli da veliki gradski rival posluje prema pravilima o finansijskom fer-pleju.

"Teško mi je da odgovorim na to pitanje, jer mislim samo na svoj posao. Na naše linije, fudbal. Ako želite da pričamo o fudbalskim potencijalima, možemo, jer ti potencijali počinju od investicija, tek poslije toga ide kvalitetan rad, organizacija. Mislim da su tu neuhvatljivi, ali šta je iza toga, to ne mogu da kažem. U ovom momentu mislim samo na fudbal i na Mančester siti kao fudbalski tim", dodao je Portugalac.