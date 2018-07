Murinjo: Hrvatska je oštećena

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinje smatra da je Hrvatska oštećena u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Hrvati su izgubili od Francuske 4:2, a ključni trenutak meča dogodio se u 38. minutu kada je sudija Nestor Pitana poslije konsultacija VAR sistema svirao penal zbog igranja Ivana Perišića rukom u svom kaznenom prostoru.

"Četiri miliona Hrvata i njihova 23 igrača (tačnije 22) biće vrlo, vrlo razočarani. Jer na poluvremenu je bolji tim gubio 2:1, i to zbog greške u primjeni VAR, odnosno pogrešnog tumačenja njegovog koncepta. Ne kažem da jeste ili nije bio penal. O tome svako može da ima svoje mišljenje. Stvar je u tome da je koncept VAR da ispravlja važne sudijske greške, a u ovoj situaciji to nije bio slučaj i to je jako, jako razočaravajuće",rekao je Murinjo.

Murinju, koji inače naglašava da je veliki pristalica VAR i ističe da se na ovom prvenstvu dokazala njegova nužnost, bilo je jasno ko će pobijediti nakon što je Francuska povela 2:1.

"Žao mi je što se na poluvreme nije otišlo rezultatom 1:1, nego prednošću ekipe koja je do nje došla tako da će ova utakmica u istoriji ostati upamćena kao 'finale VAR gola'. U drugom poluvremenu dogodilo se očekivano. Francuska je postigla dva gola i privela utakmicu kraju. Hrvatska je do kraja igrala s velikim ponosom. Fantastična je i zaslužuje sve pohvale za ono što je napravila. Ali u fudbalu je važna pobjeda i Francuska je svjetski prvak", zaključio je Murinjo.

(B92)