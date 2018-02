Murinjo: Ibrahimović mi nije rekao da ide

Žoze Murinjo, menadžer Mančester junajteda danas je reagovao na medijske špekulacije o tome kako je Zlatan Ibrahimović zatražio dozvolu da napusti Old Traford, kako bi karijeru nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema riječima portugalskog trenera Ibrahimović mu nije rekao da ide, a uvjeren je da bi upravo on to prvi saznao.

“Ne pričam sa igračima o vijestima u medijima. Svakog dana se vidimo. I danas smo zajedno bili sa našim medicinskim timom i fitnes trenerima, Zlatan mi nije ništa rekao, tako da nemam mišljenje o tome. Pretpostavljam da u tim vijestima nema ništa istinito. Ako bi i postojalo nešto, vjerovatno bih bio prvi koji bi to saznao od njega“, istakao je Murinjo, te dodao da ne vidi niti jedan razlog zbog kojeg bi švedski fudbaler napustio Old Traford.

Ibrahimović se trenutno oporavlja od povrede, kao i defanzivac Erik Bejli, a Murinjo vjeruje da će obojica biti spremni do kraja februara.

“Počeli su raditi na terenu, ali nisu sa ostalim igračima, tako da nisu baš blizu povratka. Ali, vjerujem da će se u vrijeme Lige šampiona, krajem februara vratiti u tim“, kazao je Murinjo.

Mančesteru junajted u subotu u 26. kolu Premier lige na Old Trafordu dočekuje Hudersfild Taun. Prije utakmice održaće se minuta šutnje povodom 60. godišnjice od “Minhenske tragedije“, kada je su poginula 23 putnika u avionu, među kojima i osam fudbalera Junajteda.