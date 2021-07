Murinjo: Jedan igrač odbio da šutira penal

Žoze Murinjo, trener Rome, otkrio je ostrvskim novinarima da nije bilo sve u redu s izvođenjem penala u timu Engleske.

"Gordi Albion" je u finalu EURO 2020 poražen od Italije poslije penal serije, a posljednji penal nije iskoristio Bukajo Saka.

Murinjo smatra da je to bila loša odluka stručnog tima Engleske.

"Previše je za klinca da ima na svojim plećima takvu odgovornost, ali ne znam, moram da pitam Gareta Sautgejta, jer se desilo da igrači koji su trebalo da budu tu, nisu bili tu, a da igrači koji su bili tu jednostavno pobjegli od odgovornosti", rekao je Portugalac za "TalkSport".

On nije želio da otkriva imena.

"Ne pitajte me o kom igraču se radi jer vam ime neću reći, ali mi je rečeno da je jedan igrač trebalo da šutira i da je to odbio. Ponekad se te stvari dešavaju. Gdje je bio Rahim Sterling? Džon Stouns? Luk Šo? Zašto Džordan Henderson ili Kajl Voker nisu ostali na terenu? Da Saka ima sudbinu nacije na plećima, pa to je previše. Jadni Saka, baš mi ga je žao", rekao je Murinjo.

