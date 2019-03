Murinjo: Mbape je vrijedniji od Mesija i Ronalda

Žoze Murinjo vjeruje da godine i nevjerovatne vještine čine napadača PSŽ-a Kiljana Mbapea vrednijim od Lea Mesija i Kristijana Ronalda u eventualnim transferima.

Mbape je prije 21. rođendana postao svjetski prvak sa Francuskom, dvaput osvojio Ligu 1 uz 55 datih golova i bio je četvrti u glasanju za Zlatnu loptu.

"Kada govorimo o budućnosti igrača poput Mbapea, ne moramo da mislimo o tome kakav će on biti za pet ili deset godina, treba se samo fokusirati na sadašnjost u kojoj je on već apsolutno nevjerovatan. Kada se uzme u obzir to da su Mesi i Ronaldo stariji od 30 godina, a da Nejmar ima 27, što je faktor koji se uzima u obzir na tržištu, on je mislim najvredniji igrač na svijetu", rekao je Mourinho.

Selektor Francuske Didije Dešamp rekao je da je Mbape spreman da se suoči sa svime što mu protivnici spremaju.

“Njegove sposobnosti su takve da bi mogao da se suoči sa nekim teškim izazovima na terenu, ali on je spreman da se bori sa time. On nekada reaguje jer nije prijatno, ali ne pretjeruje", kaže Dešamp.

