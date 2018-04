Murinjo: Najbitnija liga je ona koju osvojimo

Fudbaleri Mančester junajteda imali su još jednu neuspješnu sezonu, s obzirom da su ostali u konkurenciji za samo jedan trofej, onaj za pobjednika FA Kupa.

Menadžer 'Crvenih đavola' Žoze Murinjo nastavio je da briljira na konferencijama za štampu, a na komentar Pepa Gvardijole Portugalac je imao zanimljiv odgovor.

Pep je izjavio da je osvajanje Premijer lige važnije od osvajanja Lige šampiona, a Murinjo je na pitanje šta je njemu bitnije rekao:

"Uvijek kažemo da je bitnija liga ona koju osvojimo. Tako da, kada smo osvojili Ligu šampiona, rekao sam da je ona najvažnija, a kada smo osvojili Premijer ligu, rekao sam da je ona. Kada nisam ništa osvojio, rekao sam da osvajanje nije ni važno", izjavio je Murinjo.

Junajted je iz LŠ eliminisala Sevilja u osmini finala, a u Premijer ligi se bori za drugo mjesto, s obzirom je Mančester Siti već obezbijedio titulu.

Jedini trofej za koji i dalje konkurišu je trofej FA Kupa, gdje će se u finalu sastati sa Čelsijem 19. maja.

Reporter: "Pep said winning the PL > UCL. Which is more important to you?"



Jose: "I think we say the most important one is the one we win. When I win the UCL, it's more important. When I win the league, it's more important. When I win nothing...winning isn't important."