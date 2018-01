Murinjo: "Rat" s Konteom je završen

Iako Žoze Murinjo i Antonio Konte tvrde da su prekunuli „verbalni rat“, menadžer Mančester Junajteda ponovo je „pecnuo“ Italijana.

’Đavoli’ od 20 i 45 dočekuju Stouk u meču 23. kola Premijer lige, a Portugalac je na konferenciji govorio o sukobu s menadžerom ’Plavaca’.

"Kada je pokrenem svađu, preuzimam odgovornost, a uradio sam to mnogo puta. Kada to ne uradim, poprilično je smiješno da se oni na drugoj strani ponašaju kao žrtve iako to nisu. Ipak, stvarno u tome ne uživam. Zato je to za mene gotovo", rekao je Murinjo i priznao:

"Da, nekad stvarno ja ‘zakuvam’. Ali, u nekoliko slučajeva to nije bilo tako. Moja greška je bila kada sam se sukobio s Ranijerijem, ali sam mu se izvinio. Na kraju je naš odnos od lošeg postao jako dobar, jer sam bio gospodin i shvatio sam da sam pogriješio“, zaključio je Murinjo koji će se na terenu naći s Konteom, 28. februara.

Upitno je hoće li taj derbi na Old Trafordu dočekati i Zlatan Ibrahimović, koji je čini se na izlaznim vratima kluba.

"Bio sam mu trener u Interu kada mu je bilo 29. Ne možemo da zaustavimo vrijme, a za igrače vrijeme znači puno. Zlatan to zna. On će se boriti da bude na najvišem nivou, biti koristan meni, ekipi i to može. Biti vođa u svlačionici, na terenu, zaslužuje to, ali njegovo vrijeme kada je bio najbolji, dolazi kraju“, smatra Murinjo.

(B92)