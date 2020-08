Murinjo: Svi pogrešno izgovaraju moje ime

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo na zanimljv način se požalio kako svi pogrešno izgovaraju njegovo ime.

U sklopu dokumentarca o Totenhemu, njegov menadžer je na treningu najprije pitao Tangangu kako se izgovara njegovo ime.

Potom mu objasnio da ga je to pitao jer njegovo rijetko ko dobro izgovori.

"Mrzim kada pogrešno izgovaram tuđa imena. Svi ovde pogrešno izgovaraju moje ime. Svi me zovu Hoze. Ja nisam Hoze, ja sam Žoze", rekao je Murinjo.

Totenhem je šampionat u Premijer ligi završio na šestom mjestu.

Sljedeće sezone će igrati u Ligi Evrope.

If you love football, you're in for a treat with the next All or Nothing series on @primevideosport - showing behind the scenes footage from one of the biggest clubs, Tottenham Hotspur. I am definitely guilty of pronouncing José’s name wrong #AllorNothingSpurs #ad pic.twitter.com/kvABUznOsg