Murinjo: Volio bih dovesti Hazarda u Mančester

Hose Murinjo, menadžer Mančester Junajteda, uoči današnjeg povratka na Stamford Bridge, izjavio je da bi volio Edena Hazarda, najboljeg igrača Čelzija, dovesti na Old Trafford.

Ali, nekadašnji menadžer Čelzija, s kojim je osvojio tri naslova šampiona Engleske, uvjeren je da to londonski klub nikada ne bi uradio.

"Hazard i ja smo imali dobre odnose, bili smo šampioni zajedno, tako da mislim da su osjećanja dobra. Istorija kaže da kada je Hazad najbolji igrač Premier lige, Čelzi je šampion. To se desilo sa mnom, to se desilo s Antoniom Conteom. Ova sezona je još na početku, ali ako je on najbolji igrač Premier lige do sada, što mislim da jeste, Čelzi je na vrhu, jer je on vrsta fudbalera koji može napraviti veliku razliku", kazao je Murinjo i dodao:

"Volio bih da ga imam u Mančesteru, ali ne mislim da će ga Čelzi prodati nama. Tu nema problema, jer Čelzi vode inteligentni i iskusni ljudi iz fudbala i mislim da Hazarda nikada neće prodati Mančesteru."

Sjajni Belgijanac ove sezone je u osam premierligaških utakmica postigao sedam golova i igra sjajan fudbal.

Veliki derbi 9. kola Premier lige između čelzija i Mančestera igraće se danas na Stamford Bridgeu s početkom u 13.30. sati.

Na tabeli su "plavci" drugi s 20 bodova, koliko imaju i lider mančester Siti i trećeplasirani Liverpool. "Crveni đavoli", pak, imaju lošiji start sezone, pa su poslije osam kola na osmom mjestu s 13 bodova.