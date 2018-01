Murinjo: Zlatan se bliži kraju karijere

Menadžer Mančester Junajteda Hose Murinjo rekao je da vjeruje da je Zlatanu Ibrahimoviću preostalo malo igranja na vrhunskom nivou.

Ibrahimović je u ljeto 2016. godine stigao Old Traford, bio je jedan od najboljih igrača Junajteda dok nije doživio tešku povredu koljena u aprilu. Na teren se vratio u novembru, ali je odigrao samo pet utakmica u Premier ligi prije nove povrede.

"Volio bih da sam mu bio trener kada je imao 29 godina i igrao u Interu. Ne možemo da zaustavimo vrijeme, ali ono mnogo znači fudbalerima. I Zlatan to zna. Zna da se bliži kraj njegove karijere na vrhunskom nivou, ali njegov san i želja su da taj dio završi baš u Junajtedu", naglasio je Murinjo.

36-godišnji Šveđanin bi na teren trebalo da se vrati u februaru, rekao je baš Portugalac prije nekoliko dana.

Ibrahimović je, inače, jedan od najboljih golgetera u Evropi u posljednje dvije decenije, a sa velikim uspjehom je igrao u Holandiji, Italiji, Španiji i Francuskoj prije Engleske. Prošle sezone je postigao 28 golova za Junajted u svim takmičenjima, uprkos tome što su mnogi sumnjali da to može zbog svojih godina.

Tokom većeg dijela karijere, Ibrahimović je uspjevao da izbjegne povrede, a uprkos problemima u posljednje vrijeme Mourinho vjeruje da može da bude od velike koristi.

„Moram da ponovim ono što on naglašava, da želi da bude koristan meni i timu, a ja smatram da on to može. Samo mora da bude zadovoljan svojim koljenom, svojim stanjem i sve će biti u redu. Kao vođa u svlačionici i na terenu, kao kvalitetan igrač na terenu, on to može i to zaslužuje, a ja ću mu pomoći“, istakao je portugalski stručnjak.

“Zlatan Ibrahimovic is injured, or is not totally happy with his condition,” Jose says. “The date for him to be back in training is around the end of January or the beginning of February, so let's hope his feelings are better and we have him as soon as possible.” #MUFC pic.twitter.com/K6q0q83pLb