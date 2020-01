Murinjo demantuje: Inter nije poslao ponudu za Eriksena

Trener Totenhema Žoze Murinjo rekao je da u klub nije stigla nijedna ponuda za fudbalera Kristijana Eriksena i da će on biti u timu za meč protiv Votforda.

Eriksonov ugovor ističe na ljeto, a mediji su spekulisali da će ovog mjeseca preći u Inter.

"Morate da pitate menadžera i Inter, pošto oni znaju više od mene, ako su sigurni da su spremni da nam pošalju ponudu, što se još nije dogodilo", rekao je Murinjo, preneo je BBC.

Eriksen je ove sezone odigrao 18 od 22 utakmice u Premijer ligi. Bio je starter u sve četiri utakmice ovog mjeseca, uprkos tome što je Morinjo rekao da Danac nije potpuno koncentrisan zbog spekulacija o njegovoj budućnosti.

"Kada čujem da ljudi pričaju, posebno ljudi koji imaju odgovornost, to me iznenađuje. On daje sve od sebe i normalno je da do 31. januara nije potpuno fokusiran. To je normalna posljedica ove situacije. U nekoliko utakmica ljudi su pričali da Eriksen igra posljednji meč za Totenhem. Eriksen će igrati sutra", naveo je portugalski trener.

Totenhem je osmi u Premijer ligi i zaostaje osam bodova za mjestom koje vodi u Ligu šampiona.

U subotu će Totenhem igrati na gostovanju protiv Votforda. Napadač Hari Kejn odsustvovaće do aprila zbog povrede, a Murinjo je rekao da klub treba da dovede njegovu zamjenu ovog mjeseca.

"Mnoga imena se pojavljuju, većina toga dolazi od menadžera, ljudi oko fudbalera i onih koji žele da stave igrače na tržište. Da li nam je potreban napadač? Jeste, ako je moguće, jeste. Ali, to mora da bude pozitivna situacija za nas. Radimo sve što je moguće. Nije lako, ali trudimo se da dovedemo igrače u ekipu", rekao je Morinjo.

