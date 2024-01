Murinjo dobio otkaz u Romi

Žoze Murinjo više nije trener Rome, potvrdila je "vučica" na svom zvaničnom sajtu.

Murinjo je u Romu došao u maju 2021. godine, u za to vrijeme je ekipu odveo do titule u Ligi konferencija u maju 2022. godine, dok je godinu dana kasnije Roma igrala finale Lige Evrope, gdje je poražena od Sevilje.

"Željeli bismo da zahvalimo Žozeu na strasti i trudu otkako je došao u klub. Uvijek ćemo imati sjajne uspomene, ali vjerujemo da je promjena u najboljem interesu kluba", navedeno je na zvaničnom sajtu tima iz "vječnog grada".

Roma je sa Murinjom ove sezone deveta na tabeli sa skorom od osam pobjeda, pet remija i sedam poraza, te zaostaje četiri boda za Atalantom na petoj poziciji, dok su u Ligi Evrope zauzeli drugo mjesto u grupi iza Slavije iz Praga, a ispred Serveta i Šerifa, dok će u nokaut-fazi igrati protiv Fejenorda.

Thanks for everything on behalf of everyone at AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/yYkKgF7Rhh