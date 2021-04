Murinjo ekspresno našao novi posao

Bivši menadžer Totenhema, Žoze Murinjo, našao je posao svega deset dana poslije otkaza u londonskom klubu.

Doduše, Portugalac neće biti u dosadašnjoj ulozi trenera, već novinara i stručnog komentatora u listu "Sun" i portalu "TalkSport".

Dakle od trenerskog, do novinarskog posla za desetak dana. Ipak, to nije novo za Žozea koji je i ranije često bio stručni komentator.

"Sun" je uz veliku pompu objavio da "je angažovao Murinja".

We've got Mourinho! Jose Mourinho joins @TheSun as our expert columnist for the Euros! pic.twitter.com/CBIhvaNkvr