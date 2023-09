Murinjo i sindrom treće sezone

U posljednjem susretu šestog kola Serije A Đenova je kod kuće savladala Romu 4:1.

Žozea Murinja bije glas da je njegova treća sezona po pravilu propast. Gdje god je uspjevao ili želio da dočeka treću sezonu, ona je po pravilu bila gora od prethodne dvije. Tako je bilo u prvom mandatu u Čelsiju, kada je poslije dvije osvojene Premijer lige završio bez trofeja. Tako je bilo u Realu, kada je u trećoj, posljednjoj sezoni, potučen do nogu od Borusije iz Dortmunda, tako je bilo u Mančester Junajtedu u kojem je smijenjen već u decembru te treće sezone.

A šta se dešava u Romi? Poslije etabliranosti u prvih šest u Seriji A, dva evropska finala i jednog evropskog trofeja, u novoj, trećoj sezoni Murinjo je u prvih šest utakmica zabilježio već tri poraza i samo pet bodova, piše "Sport klub".

Posljednji poraz doživljen je u Đenovi, od tima koji je bio projektovan da se bori za opstanak. I to nije bio običan poraz, već pravi pravcati debakl – 4:1. Poveli su domaći već u petom minutu preko Gudmundsona. Ali Roma je brzo uzvratila i Kristante u 22. minutu poravnala rezultat. Ipak, do poluvremena "Grifoni" ponovo dolaze do vođstva golom Retegija u 45. minutu.

Kao da je taj kraj prvog poluvremena potpuno sasjekao "Vučicu". Pokušavala je Roma brzo do izjednačenja. Lukaku je dao gol u 54. minutu, ali je poništen zbog ofsajda. Do 74. minuta nije se mijenjao rezultat, ali je domaćin dočekao svoju priliku i bacio favorita u nokdaun. Strijelac je bio Morten Torsbi, poslije odličnog kornera Ragusina. Nokaut je serviran sedam minuta kasnije od bivšeg fudbalera Milana Žuniora Mesijasa.