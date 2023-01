Murinjo imao čudan zahtjev za "jadne" igrače Rome (FOTO)

Slavni fudbalski trener, Žoze Murinjo imao je čudan zahtjev za "jadne" igrače Rome. "Specijalni" je natjerao svoje fudbalere da poziraju za fotografiju u svlačionici nakon poraza protiv Napolija.

Nakon što su "Đalorosi" uspjeli poništiti volej Viktora Osimena preko iskusnog Stefana El Šaravija, stvari su izgledale sve pozitivnije za Murinjovu ekipu stranu, koja se cijelo vrijeme odlično branila.

Ali s pet minuta preostalog regularnog vremena, Napolijeva zamjena Đovani Simeone postigao je pogodak za povećanje razmaka "Napolitanaca" od 13 bodova na vrhu tabele Serije A.

Ekipa Lućana Spaletija hita nezaustavljivo prema svom prvom Skudeto naslovu od 1990. godine.

Daleko od Napolijevog niza forme i na kraju, bila je to još jedno razočaravajuće veče za Murinjove izabranike, koji su trenutno na šestom mjestu nakon što su ostvarili 11 pobjeda u 20 mečeva.

Jose Mourinho made the Roma players take a group photo after they LOST to Napoli yesterday and their faces say it all... pic.twitter.com/qUQTjOjyzk