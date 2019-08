Murinjo na ivici suza: Nedostaje mi fudbal

Čuveni portugalski stručnjak Žoze Murinjo na ivici suza govorio je koliko mu je teško što trenutno ne vodi nijedan klub.

Osvajač dva puta Lige šampiona sa Portom i Interom, uz titule u svim zemljama u kojima je radio - Portugaliji, Engleskoj, Italiji i Španiji, priznao je da mu jako nedostaje da bude uz teren u video snimku koji je postao hit na drušvenim mrežama.

"Do sada sam imao ozbiljne poslove, non stop. I sada kada sam se zaustavio, kada bi trebalo da uživam, ja to ne mogu. Nedostaje mi fudbal", rekao je Murinjo za Gazetu delo Sport.

Murinjo prvi put poslije 19 godina nije počeo sezonu u nekom klubu, nakon što je prošlog decembra dobio otkaz u Mančester Junajtedu.

"Zašto sam odbio neke ponude? Zato što nisu bile na nivou na kojem sam htio. Moram da budem strpljiv i čekam pravu šansu za isti izazov kao ranije što sam imao", zaključio je on.

Murinjo je osvojio ukupno 25 trofeja trenirajući Porto, Čelsi, Inter, Real Madrid i Junajted.

Trenutno je angažovan kao stručni komentator na televiziji Skaj Sport za utakmice u Premijer ligi.