Murinjo otkrio šta je rekao Klopu poslije utakmice

Trener Totenhema Žoze Murinjo otkrio je poslije poraza od Liverpula 2:1 šta je rekao Jirgenu Klopu treneru "redsa" poslije meča kada su razgovarali pored aut linije.

Murinjo je istakao da je zadovoljan načinom kako je njegov tim igrao.

"Rezultat je jedino što se gleda, a on je loš ali je tim igrao dobro i zato sam srećan", rekao je Murinjo.

Na pitanje novinara šta je pričao sa Klopom rekao je:

"Rekao sam mu da je bolji tim izgubio, on se nije složio ali je to njegovo mišljenje. Mislim, da sam ja prelazio liniju kao što je on, nema šanse da bih ostao na utakmici. Pogledajte na snimku, ako želite. Hoću da kažem da sam ja zbog nekog razloga drugačiji od ostalih i drugačije me tretiraju", rekao je Murinjo.

Za razliku od Lige šampiona, gdje je propustio šansu da prođe dalje, Mančester Junajted je u Premijer ligi u dobroj formi, što je potvrdio i remijem sa Sitijem u prošlom kolu.

Večeras (21.00) gostuje posljednjeplasiranom Šefild Junajtedu, koji u 12 mečeva ima 11 poraza i jedan remi

Mančester je prema kladionici Mozzart veliki favorit u ovom meču, a kvota na njegovu pobjedu je 1,55. Kavota da će domaćini pobijediti iznosi 6,25, dok je na remi 4,00.

Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Šefild Junajted - Mančester Junajted na OVOM LINKU.