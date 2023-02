Murinjo "poludio" na sudije i dobio direktan crveni karton (VIDEO)

Fudbaleri Kremonezea ispisali su istoriju pošto su večeras nakon 27 godina upisali pobjedu u Seriji A i to ni manje ni više nego protiv Rome rezultatom 2:1. To je bio povod da slavni Žoze Murinjo "poludi" na sudije i zbog toga je dobio direktan crveni karton.

Do ovog meča, Kremoneze je bio posljednjeplasirani tim u Seriji A sa devet bodova iz devet remija, ali je sada "fenjer" u rukama Sampdorije.

Burno je bilo večeras na meču, a sigurno će i nakon njega, jer je Žoze Murinjo zaradio crveni karton i dok Kremonezeu nije bio sviran sumnjiv penal u finišu meča, ali da krenemo redom.

Domaći tim je poveo u 17. minutu, efektan pogodak sa distance postigao je Sađu, poslije asistencije Valerija.

Kremoneze je sačuvao prednost do poluvremena, a na startu drugog uslijedio je haos. Žoze Murinjo je potpuno poludio na sudije, koje je "častio" žestokim psovkama i zaradio direktan crveni karton.

José Mourinho’s pissed off (and sent off) #ASRoma pic.twitter.com/ScLYipiC4o