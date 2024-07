Murinjo razočaran igrama Portugala na Euru

Trener Fenerbahčea Žoze Murinjo izjavio je da je razočaran igrama fudbalske reprezentacije Portugala na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Portugalija je u grupnoj fazi EP zabilježila dvije pobjede i poraz, a onda je u osmini finala posle boljeg izvođenja penala savladala Sloveniju.

Fudbalska reprezentacija Portugalije je potom u četvrtfinalu EP poslije penala eliminisana od Francuske.

"Portugal nije igrao dobro, bez obzira na to što je stigla do četvrtfinala. Očekivao sam više i osjećao sam da Portugal može više. Kvalitet ekipe je ogroman, ali to na EP nismo vidjeli", rekao je Murinjo za Sport TV.

On je podsjetio da je Portugal uoči početka EP na svom terenu poražen u prijateljskom meču od Hrvatske (1:2).

"Bio sam na toj utakmici. Nisam imao dobar predosjećaj. Ekipa nije pokazala uvjerljivu igru, a onda je došao trenutak istine. Pred selekcijom Portugala je sada Svjetsko prvenstvo, osim za dva veterana", dodao je Murinjo, koji je, kako prenose portugalski mediji, aludirao na Pepea i Kristijana Ronalda.

