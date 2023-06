Murinjo, sačekao sudiju na parkingu poslije meča (VIDEO)

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo je poslije meča rekao da je sudija izgleda Španac. Tejlor je dodijelio 13 žutih kartona, iz Rome tvrde da je svaka odluča Entonija Tejlora bila u korist Sevilje. Italijani su poraženi nakon penala, a u svom stilu Žoze je poklonio medalju za drugo mjesto navijaču svog kluba, ali ni to ga nije spriječilo da arbitra sačeka na parkingu.

Tamo se suočio sa sudijom Tejlorom koga je psovao na italijanskom, kao i njegove kolege, a na engleskom im je rekao da su "Je**na sramota". To je ponovio nekoliko puta, na kraju je čak došao do mini busa koji je odvozio sudije sa "Puškaš Arene" i ponovio da su sramota za fudbal.

Nije prvi put, sjećamo se da je nasrnuo na sudiju poslije meča Kupa Kralja u Barseloni kada je vodio Real.

Iz Rima zamjeraju, opravdano, sudiji, koji nije isključio u finišu produžetka Koka Lamelu, koji je zatim pogodio sa bijele tačke u penal-seriji.

Uz to, Tejlor je dao žuti karton Pelegriniju za simuliranje u pokušaju da iznudi penal, ali nije to učinio kada su iz VAR sobe "čelendžovali" penal koji je dosudio. Promijenio je odluku, ali je Okampos koji se bacio u kaznenom prostoru ostao bez opomene.

